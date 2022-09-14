Столичный фармпроизводитель запустил выпуск лекарств для животных

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Лечебные препараты практически от любых болезней производят сегодня столичные фармацевтические компании. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, все чаще они запускают новую продукцию на основе своих разработок. При этом бывает, что выбранные направления для развития абсолютно не характерны для таких компаний.

«Один из ведущих производителей города, Московский эндокринный завод, в этом году начал выпускать лекарственные средства для животных, - отметил глава ведомства. - Он уже вывел на рынок свой первый препарат для ветеринарного применения».

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Завод продолжает своё развитие при постоянной поддержке города. Присвоенный ему в 2016 году статус промкомплекса обеспечивает льготы по налогам. Благодаря такой экономии предприятие вкладывается в расширение производства и научные разработки. А в прошлом году завод подписал офсетный контракт с городом на миллиард рублей вложений. За два года компания обязуется развернуть в столице производство 20 различных лекарств. Среди них - противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие, антидепрессанты и нейролептики. При этом город гарантировано в течение восьми лет будет закупать у предприятия препараты на сумму 1,1 миллиарда рублей.

Кстати, на заводе уже готовят и другие новые лечебные средства для ветеринарии. В этом году, к примеру, планируется появление препарата для инъекций при общей анестезии.

КОНКРЕТНО

Выпускаемые в столице ветеринарные лекарства используются при комплексной терапии для собак и кошек. Их дают для обезболивания при умеренном и сильном болевом синдроме. Например, после операций, при травмах, диагностических или лечебных манипуляциях, в том числе стоматологических, и других неинфекционных болезнях, при которых возникают боли.