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Общество14 сентября 2022 8:11

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер от инсульта

Медиаменеджеру было 68 лет
Ирина РЕБРИКОВА
Владимир Сунгоркин отдал работе в "Комсомольской правде" более 40 лет

Владимир Сунгоркин отдал работе в "Комсомольской правде" более 40 лет

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморье во время экспедиции по сбору информации о жизни исследователя Владимира Арсеньева скончался на 69-м году жизни главный редактор «Комсомольской правды» и генеральный директор одноименного закрытого акционерного общества Владимир Сунгоркин. Причиной его смерти стал инсульт.

Владимир Николаевич в своей последней экспедиции в Приморье

Владимир Николаевич в своей последней экспедиции в Приморье

Фото: "КП" Архив

Владимир Сунгоркин отдал работе в «Комсомольской правде» более 40 лет, начав работать в качестве корреспондента газеты в 22-летнем возрасте. Более 20 лет был главным редактором издания.

В декабре 2003 года Владимир Сунгоркин вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров России по версии журнала «Карьера», а также еженедельника «Новый Взгляд». Пятнадцатью годами позже он получил звание заслуженного журналиста Российской Федерации.

Владимир Николаевич в своей последней экспедиции в Приморье

Владимир Николаевич в своей последней экспедиции в Приморье

Фото: "КП" Архив