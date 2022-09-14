Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер от инсульта

Владимир Сунгоркин отдал работе в "Комсомольской правде" более 40 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморье во время экспедиции по сбору информации о жизни исследователя Владимира Арсеньева скончался на 69-м году жизни главный редактор «Комсомольской правды» и генеральный директор одноименного закрытого акционерного общества Владимир Сунгоркин. Причиной его смерти стал инсульт.

Владимир Николаевич в своей последней экспедиции в Приморье Фото: "КП" Архив

Владимир Сунгоркин отдал работе в «Комсомольской правде» более 40 лет, начав работать в качестве корреспондента газеты в 22-летнем возрасте. Более 20 лет был главным редактором издания.

В декабре 2003 года Владимир Сунгоркин вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров России по версии журнала «Карьера», а также еженедельника «Новый Взгляд». Пятнадцатью годами позже он получил звание заслуженного журналиста Российской Федерации.