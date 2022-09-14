Пассажир метро Москвы забыл на станции выводок из более чем 40 плюшевых утят

Чтобы забрать утят, понадобится предъявить паспорт и назвать детали забытых игрушек Фото: Департамент транспорта Москвы

На днях на одной из станций Люблинско-Дмитровской линии московского метро один из пассажиров оставил сумку, в которой находилось больше 40 разноцветных плюшевых утят, сообщает Телеграм-канал столичного Дептранса. Так как оперативно за ними никто не обратился, плюшевый выводок отправили на Склад забытых вещей на станции «Котельники».

В Дептрансе не теряют надежды отыскать забывчивого владельца утят. Он может обратиться за ними на склад, прихватив с собой паспорт. Также потребуется назвать станцию, на которой была оставлена игрушечная стая, день когда это произошло, и описать подробно сами игрушки.

Кроме того, в Дептрансе напомнили, что всем, кто подозревает, что забыл в метро какие-либо свои вещи, нужно звонить по номеру +7 495 539-54-54 (3210 с мобильного телефона). Кроме того, можно написать обращение в приложении «Метро Москвы». Часы работы склада - с 8:00 до 20:00 без выходных.