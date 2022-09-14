В Москве школьник выстрелил в одноклассника во время урока Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Коммунарка в Новой Москве школьник выстрелил в одноклассника прямо на уроке. ЧП произошло 13 сентября.

Как стало известно сайту mk.ru, конфликт между подростками произошел на уроке биологии. Что именно не поделили дети, не ясно. Но 13-летний школьник получил серьезное ранение. По словам пострадавшего, к нему под партой подполз одноклассник и выстрелил в руку из пневматического пистолета.

Перепуганные дети подняли крик. Хулигана отвели к директору, уже в кабинете выяснилось, что это не в первый раз, когда он принес в школу оружие. На перемене он уже приставал к одноклассникам и угрожал им убийством.

Пистолет мальчик отдал, и теперь ситуация получит свое продолжение. Родители пострадавшего школьника намерены обратиться в полицию.

Что касается вооруженного школьника, то пистолет он купил в интернет-магазине. По словам некоторых детей, подросток ранее стрелял по окнам жилого дома.

КОММЕНТАРИЙ ШКОЛЫ

Директор школы №2070 Ольга Афанасьева:

«Информация, опубликованная в ряди СМИ, о том, что школьник пронес в школу пневматический пистолет и выстрелил из него в одноклассника, изложена некорректно.

Вчера, 13 сентября, во время урока семиклассник случайно выстрелил из игрушечного пистолета пластмассовым шариком в одноклассника. Конфликтов у ребят не было, это зафиксировано на камерах видеонаблюдения. Ранее никаких угроз в адрес одноклассников от мальчика также не поступало.

Что касается утверждения о том, что школьник якобы получил серьезное ранение, сообщаю, оно абсолютно не соответствует действительности. По результатам осмотра врачей никаких серьёзных травм у пострадавшего мальчика нет, у него небольшая ссадина на руке. Сегодня ребенок присутствовал на занятиях в школе.

Тем не менее, безусловно, в школе подобные ситуации недопустимы, и администрация школы незамедлительно провела с ребятами воспитательную беседу, а также совместно с Городским психолого-педагогическим центром запланировала несколько классных часов по теме правил поведения учащихся в школе».