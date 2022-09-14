Променад, клёны и спуски к воде: Что ещё появится на обновлённой Шелепихинской набережной в Москве

Фото: stroi.mos.ru

В центре столицы скоро полностью обновят ещё одну набережную - Шелепихинскую. Напомним, ее реконструкцию и благоустройство проводят по проекту строительства транспортной развязки на пересечении Северного дублёра Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК. Благодаря этому от Краснопресненской до Карамышевской набережной появится единое пространство вдоль Москвы-реки для движения транспорта и пешеходов. Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв поделился некоторыми подробностями проекта.

«Сейчас специалисты занимаются берегоукреплением набережной и перекладкой инженерных коммуникаций, - сообщил Бочкарев. - В целом работы на Шелепихинской набережной предполагается завершить в 2024 году».

По его словам, вдоль воды в прогулочной зоне высадят 11,5 тысячи деревьев и кустарников, а также 10,3 гектара газона. Сюда входят более 11,1 тысячи кустарников пузыреплодника, вейгелы, спиреи и почти 300 лип, ив и кленов.

ВАЖНО

За последние 11 лет в Москве привели в порядок 36 набережных. Их создают по новым для столицы правилам - со значительным отступом от береговой линии. Благодаря этому у воды можно разместить комфортное общественное пространство для отдыха и прогулок.

Среди недавних реконструированных участков - набережная Марка Шагала на ЗИЛе, а также четыре набережных острова Балчуг: Софийская, Космодамианская, Рушская и Садовническая.