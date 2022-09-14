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Общество14 сентября 2022 16:26

Стажерка Ozon в Москве наворовала часов Apple со склада на 700 тысяч рублей ради раскрутки блога

На вырученные от продажи часов деньги она продвигала свой блог
Сергей КУДРИН
Полиция Москвы проводит проверку по факту пропажи со склада онлайн-ретейлера Ozon.

Полиция Москвы проводит проверку по факту пропажи со склада онлайн-ретейлера Ozon.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Москвы проводит проверку по факту пропажи со склада онлайн-ретейлера Ozon. Сообщается о 30 пропавших смарт-часах Apple Watch. Под подозрение попала 17-летняя стажерка компании. О ситуации стало известно KP.RU из источника в правоохранительных органах.

По данным источника, под подозрением находится 17-летняя сотрудница Ozon, которая проходила стажировку на протяжении нескольких месяцев. Несовершеннолетняя работала в пункте выдачи на улице Федосьино в Москве и якобы оформляла возврат на те посылки, которые клиенты вовремя не забрали.

"Возвращённые" посылки девушка отправляла обратно на склад, но уже с пустыми коробками, а гаджеты перепродавала на других онлайн-платформах. Общая сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей. Служба безопасности компании пресекла её деятельность спустя месяц. Также сообщается о том, что девушка тратила вырученные деньги на продвижение своего блога.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице, заявление о пропаже смарт-часов поступило в полицию 6 сентября. Полиция проводит проверку.

В пресс-службе Ozon, в свою очередь, сообщили, что инцидент был раскрыт несколько недель назад практически сразу же после фиксации мошенничества.

«Наши системы контроля возвратов и антифрода работают выверенно, поэтому различные попытки мошеннических действий мы выявляем оперативно. В данном случае служба безопасности несколько недель назад раскрыла инцидент, но чтобы установить все детали, мы провели процедуры контрольной закупки. Сотрудники пункта выдачи оформляли заказы на себя с «одноразовых аккаунтов», а потом подменяли товар в заказе. Таким образом, у них оставался и товар и деньги. Поскольку заказы мошенники делали на себя, клиенты от их действий не пострадали», - прокомментировали в пресс-службе компании.

В Ozon добавили, что попавшие под подозрение сотрудники больше не работают в пункте, ими занимаются соответствующие органы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве загорелся крупный склад компании Ozon, в котором пострадали 11 человек.