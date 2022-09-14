Стажерка Ozon в Москве наворовала часов Apple со склада на 700 тысяч рублей ради раскрутки блога

Полиция Москвы проводит проверку по факту пропажи со склада онлайн-ретейлера Ozon. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Москвы проводит проверку по факту пропажи со склада онлайн-ретейлера Ozon. Сообщается о 30 пропавших смарт-часах Apple Watch. Под подозрение попала 17-летняя стажерка компании. О ситуации стало известно KP.RU из источника в правоохранительных органах.

По данным источника, под подозрением находится 17-летняя сотрудница Ozon, которая проходила стажировку на протяжении нескольких месяцев. Несовершеннолетняя работала в пункте выдачи на улице Федосьино в Москве и якобы оформляла возврат на те посылки, которые клиенты вовремя не забрали.

"Возвращённые" посылки девушка отправляла обратно на склад, но уже с пустыми коробками, а гаджеты перепродавала на других онлайн-платформах. Общая сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей. Служба безопасности компании пресекла её деятельность спустя месяц. Также сообщается о том, что девушка тратила вырученные деньги на продвижение своего блога.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице, заявление о пропаже смарт-часов поступило в полицию 6 сентября. Полиция проводит проверку.

В пресс-службе Ozon, в свою очередь, сообщили, что инцидент был раскрыт несколько недель назад практически сразу же после фиксации мошенничества.

«Наши системы контроля возвратов и антифрода работают выверенно, поэтому различные попытки мошеннических действий мы выявляем оперативно. В данном случае служба безопасности несколько недель назад раскрыла инцидент, но чтобы установить все детали, мы провели процедуры контрольной закупки. Сотрудники пункта выдачи оформляли заказы на себя с «одноразовых аккаунтов», а потом подменяли товар в заказе. Таким образом, у них оставался и товар и деньги. Поскольку заказы мошенники делали на себя, клиенты от их действий не пострадали», - прокомментировали в пресс-службе компании.

В Ozon добавили, что попавшие под подозрение сотрудники больше не работают в пункте, ими занимаются соответствующие органы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве загорелся крупный склад компании Ozon, в котором пострадали 11 человек.