Гидрометцентр: Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Московском регионе 15 сентября

Облачная погода с прояснениями ждет москвичей 15 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 15 сентября, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом следует из опубликованных на сайте Гидрометцентра РФ данных.

Воздух в столице прогреется до 15–17 градусов тепла, в Подмосковье – до +13...+18 градусов. Ветер ожидается юго-западного направления, порывистый, от 4 до 9 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Как добавил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, осадки возможны только в первой половине дня. После обеда под действием антициклона дождевые облака должны рассеяться, будет солнечно с периодической облачностью.

Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Погода 15 сентября соответствует своей климатической норме, и даже на один градус выше нее, подчеркнул Евгений Тишковец.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали аномально холодный сентябрь. Как писал KP.RU, погода в течение месяца должна была опережать календарную осень.