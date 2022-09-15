Ракова: В Москве больше не нужны бумажные справки по болезни ребенка для кружков и секций

Информация о болезни ребенка в Москве теперь автоматически передается в кружки и секции. Фото: Евгения ГУСЕВА

Родителям больше нет необходимости брать в поликлинике бумажные справки о болезни ребенка, чтобы предоставить их в кружки и секции, в которых занимается школьник. Период освобождения детей от уроков теперь будет автоматически отображаться в «Электронном журнале» Московской электронной школы. Об этом журналистам рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С апреля прошлого года справки об отсутствии по болезни для школ и детских садов оформляются в цифровом виде в поликлинике: вся информация сразу же доступна медработникам в образовательных учреждениях в системе «ЕМИАС.Школа», а также родителям в электронной медицинской карте ребенка, - сообщила Анастасия Ракова. - А благодаря интеграции цифровой платформы здравоохранения с Московской электронной школой учителя сразу видят в электронном журнале период отсутствия ребенка по болезни, включая сведения об освобождении от физкультуры. Мы двигаемся дальше - теперь родителям не нужно приносить бумажные справки №095 в кружки и секции».

Информация об освобождении от занятий, появляющаяся в МЭШ, будет доступна не только учителям в школах, но и специалистам, работающим в системе дополнительного образования. Ее смогут увидеть преподаватели культурно-досуговых кружков и спортивных секций. По словам Анастасии Раковой, это нововведение сэкономит время родителей. Кроме того, благодаря электронной системе исключается риск потерять бумажную справку.

Записать ребенка на занятия музыкой, спортом, в художественную или театральную школу можно онлайн на портале mos.ru. На сайте открыта запись в кружки по 50 направлениям, среди них - наука и техника, компьютерные технологии, моделирование, архитектура и рисование, психология, театральное и эстрадное творчество, хореография и другие.

Ранее в столице отказались от необходимости оформлять в бумажном виде еще один документ, который требуется для зачисления ребенка в образовательные учреждения столицы. Медицинские карты по форме 026/у перевели в электронный вид. В течение нескольких месяцев государственные федеральные и частные клиники передают городским школам и детским садам электронные справки о болезни ребенка. Накануне 1 сентября 35 медицинских учреждений приступили к оформлению справок в цифровом виде. Таким образом, активная цифровизация в сфере здравоохранения и образования с 2021 года освободила родителей от оформления более четырех миллионов медицинских справок.

Уже три года в Москве в электронном виде передается информация об отсутствии контактов дошкольников с инфекционными больными. Раньше такую справку нужно было ежегодно оформлять после летних каникул для любого воспитанника детского сада, возвращающегося в сентябре на занятия. Теперь все данные поступают в учебное заведение напрямую. Такая схема избавила родителей примерно от миллиона дополнительных визитов в поликлиники.