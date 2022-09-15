В Московской области объявили сбор средств на помощь бойцам ДНР и ЛНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Московской области объявили сбор средств на помощь бойцам ДНР и ЛНР. Это поможет положить конец кровопролитию на Донбассе.

Когда средства будут собраны, на них купят необходимые объекты. В Московском областного отделении МОО «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ» поддерживают инициативу. Председатель отделения в Жуковском, ветеран ВДВ Константин Гордеев сам не раз был в Донбассе и попадал под обстрелы.

Вместе с друзьями он возит гуманитарную помощь для людей в неспокойный регион. На этот раз на Донбасс нужно отправить три квадрокоптера с тепловизором Autel Robotics EVO II Pro Enterprise Rugged Bundle. 10 цифровых радиостанций Alinco DJ-MD5EGP (GPS).

Стоимость техники высокая. Коптеры стоят порядка 400 тысяч рублей за штуку, а радиостанции около 18-20 тысяч рублей за единицу.

То есть, всего нужно собрать около 1,4 млн руб.

- Коптеры, на которые мы собираем средства, не просто полезны в бою. Они сохраняют жизни, - сказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Гордеев.

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