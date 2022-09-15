Водитель каршеринга протаранил несколько машин и стену дома в Москве

Автомобиль каршеринга, протаранивший несколько авто в Москве Фото: стоп-кадр

В Москве на Парковой улице возле дома №11, корп.2, водитель каршеринга протаранил припаркованные машины и стену дома. Он разбил арендованный автомобиль, задел несколько чужих транспортных средств и въехал в забор.

Произошедшее попало на видео, которое опубликовали в социальных сетях. Автомобиль виновника сильно поврежден: у него разбита передняя часть и задний бампер.

Водитель, который неадекватно управляет арендованным авто, не останавливается. Его пытаются задержать и вытащить из машины несколько человек, но он продолжает ездить по двору. Как только к водительскому месту приближаются люди, он начинает движение.

Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Водителя задержали сотрудники ГИБДД ВАО. Как сообщил KP.RU источник в правоохранительных органов, никто из прохожих и водителей других авто не пострадал. Уголовное дело пока не завели, решается вопрос о дальнейших действиях. Предварительно, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения

Ранее автомобилист каршеринга не справился с управлением и на полной скорости влетел в дорожное ограждение на МКАД. Как писал KP.RU, пострадали три человека: 22-летний водитель и два пассажира: 19-летняя и 22-летняя девушки. Они попали в больницу с травмами различной степени тяжести.