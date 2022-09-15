В Москве мужчина избил соседа-собачника Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве произошел очередной случай конфликта между владельцем собаки и прохожим. ЧП сучилось на юго-востоке Москвы и в итоге хозяин животного попал в больницу.

Как стало известно сайту mk.ru, все случилось еще 12 сентября, а задержать хулигана удалось 14 числа.

Участники потасовки рассказывают, что в тот день 44-летний москвич, работающий водителем, выгуливал пса во дворе дома по улице Шоссейной. В какой-то момент проходящий мимо мужчина сделал ему замечание, слово за слово, возник конфликт. Мужчины сцепились в драке.

В итоге хозяин собаки сильно пострадала, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными ушибами.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого, им оказался 47-летний уроженец Тульской области. Мужчина проживал по соседству с пострадавшим, он не стал отрицать произошедшей потасовки.

Сейчас полицейские проводят проверку, хулигану грозит ответственность.