Москвичей предупредили о желтом уровне опасности в пятницу из-за непогоды

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве 16 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на пятницу, 16 сентября, объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и порывистого ветра. Предупреждение будет действовать до 21:00 16 сентября, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Росгидрометцентра.

Местами в столице пройдет ливень, в непогоду порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Напомним, «желтый» – это второй уровень погодной опасности, при котором условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов социально-экономической деятельности.

Кроме того, «желтый» уровень погодной опасности на 15 сентября объявили в Подмосковье. Предупреждение действует до вечера четверга. По области пройдут дожди, возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал ливни, порывистый ветер и низкое атмосферное давление в Москве 18 и 19 сентября. По словам синоптика, за два дня в городе прольется до 30 мм осадков.