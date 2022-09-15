Стало известно, когда дадут отопление в жилых домах Москвы

Отопление в жилых домах в Москве начнут включать 18 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Тепло в московские квартиры начнёт поступать с 18 сентября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков агентству РИА Новости.

Как заявил Бирюков журналистам, к отоплению в Москве подключены уже порядка 1,5 тыс. социальных объектов. Речь идёт о школах, больницах, детских садах и других учреждениях, которым необходимо тепло в первую очередь.

При этом все системы и тепловые сети города полностью готовы к отопительному сезону 2022 года, их проверили и подготовили ещё в мае. Также были проведены гидравлические и температурные испытания, что позволило выявить проблемы и заранее их устранить. Всего к сезону подготовили более 74 тыс. объектов, включая 34 тыс. многоквартирных домов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Подмосковье отопительный сезон начался ещё 12 сентября. На территории области находятся около 8,5 тыс. соцобъектов, которые получают тепло первыми в очереди, затем его пустят в жилые дома.