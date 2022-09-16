Овчинский: Московский производитель увеличил выпуск оборудования для типографий

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Промышленные компании столицы производят большой ассортимент различных изделий. Среди них, например, оборудование и комплектующие для многих отраслей, в том числе для полиграфии. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, городской производитель «Джасткат» стал выпускать больше продукции, применяемой при создании контурных полиграфических изделий.

«Предприятие в первой половине этого года нарастило выпуск специальных высечных ножей, применяемых в полиграфии, на 34,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил глава ведомства.

Как пояснил генеральный директор «Джасткат» Сергей Ножов, чаще всего такие гибкие ножи требуются для высечки самоклеящихся этикеток разных форм и размеров, которые можно увидеть в любом супермаркете.

«С 2018 года наша компания постоянно растет по объемам выпуска, наращивает пул заказчиков в лице типографий со всей страны, внедряет новые технологии и разработки», - добавил представитель предприятия.