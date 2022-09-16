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Общество16 сентября 2022 6:07

Психотерапевт объяснила как справиться с психическим расстройством

Психотерапевт: физические нагрузки и правильное питание помогут справиться с психическим расстройством
Светлана ДАНИЛИНА
Психотерапевт объяснила как справиться с психическим расстройством

Психотерапевт объяснила как справиться с психическим расстройством

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Развитие психических расстройств, во многих случаях, напрямую зависит от возраста человека. О том, какие проблемы бывают, и как с ними справиться рассказала врач-психотерапевт московской психиатрической клинической больницы №4 имени Ганнушкина Полина Свечникова.

Эксперт отметила, что ментальные расстройства возникают в детском или подростковом возрасте. А средний возраст возникновения депрессивных расстройств близится к 30-35 годам. Пожилые люди сталкиваются с расстройствами связанными с сосудистыми заболеваниями, деменцией и болезнью Альцгеймера.

Полина Свечникова сообщила, что избежать многих проблем с психическими расстройствами помогут умеренные физические нагрузки и правильное питание. От возрастных проблем с психикой помогает получение новой информации и приобретение новых навыков.

Ранее KP.RU рассказывал о том, что такое депрессия и как с ней справиться.