Психотерапевт объяснила как справиться с психическим расстройством Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Развитие психических расстройств, во многих случаях, напрямую зависит от возраста человека. О том, какие проблемы бывают, и как с ними справиться рассказала врач-психотерапевт московской психиатрической клинической больницы №4 имени Ганнушкина Полина Свечникова.

Эксперт отметила, что ментальные расстройства возникают в детском или подростковом возрасте. А средний возраст возникновения депрессивных расстройств близится к 30-35 годам. Пожилые люди сталкиваются с расстройствами связанными с сосудистыми заболеваниями, деменцией и болезнью Альцгеймера.

Полина Свечникова сообщила, что избежать многих проблем с психическими расстройствами помогут умеренные физические нагрузки и правильное питание. От возрастных проблем с психикой помогает получение новой информации и приобретение новых навыков.

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