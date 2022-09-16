Москвичка закурила в самолете, обматерила бортпроводницу и попала в полицию Фото: Алина НИЗАМОВА

Столичную пассажирку самолета Москва - Абакан задержали по прибытию рейса в Хакасию местные полицейские, сообщает МВД Медиа. 27-летняя москвичка умудрилась за один полет получить сразу два административных штрафа.

Как выяснилось, путешествие на восток страны жительница столицы начала с курения в туалете самолета. А когда ее уличили в нарушении правил бортпроводники - дым и запах сигарет распространились по салону, — пассажирка быстро перешла на нецензурную лексику.

В итоге сотрудники экипажа связались с коллегами в аэропорту Абакана, те вызвали полицейских и дебоширку забрали в отделение сразу по прилету в столицу Хакасии.

На текущий момент суд рассмотрел оба протокола об административном правонарушении, составленных в отношении москвички. В обоих случаях нарушительницу обязали заплатить штраф.

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