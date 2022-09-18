Гидрометцентр предупредил о дождях, грозе и +16 градусах в Москве 18 сентября 2022 года

В Москве 18 сентября ожидается дождь и до +16 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в воскресенье, 18 сентября, прогнозируется облачная погода и дождь, местами сильный. Воздух прогреется до +14…+16 градусов, вечером возможна гроза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть ветер восточной части со скоростью 6-11 метров в секунду, при этом в непогоду порывы могут усилиться до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба, влажность – 98%.

В ночь на понедельник, 19 сентября, столбики опустятся до +10…+12 градусов. В столице будет дождливо. Ветер изменится на южный 7-12 метров в секунду, с порывами до 17-22 метров в секунду. Днем в Москве температура поднимется лишь до +12…+14 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве в ночь на понедельник, 19 сентября выпадет треть месячной нормы осадков – от 15 до 25 мм. Атмосферное давление понизится до 727 мм ртутного столба.