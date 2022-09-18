Дочь Юлии Пересильд назвала активность отличительным качеством москвичей

Анка Пересильд назвала отличительное качество москвичей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дочь известной российской актрисы театра и кино Юлии Пересильд начинающая актриса Анка Пересильд в интервью «Москвич Mag» назвала главное отличительное качество москвичей. По ее мнению, жители столицы очень активны.

Кроме того, она отметила, что москвичи постоянно заняты: они много работают и всегда куда-то спешат. По словам Анки, лишь немногие из них способны вести спокойный, размеренный образ жизни.

«Москвича отличает его постоянная активность: Москва — мегаполис. Я знаю очень мало людей, кто в Москве живет в ленивом режиме — и в этом смысле я могу назвать себя москвичкой: я люблю, когда много дел в один день», — призналась она.

Также Анка Пересильд добавила, что она уже «исколесила» всю Москву, ей нравятся все районы города. Особенно девушка любит Патриаршие пруды, так как там всегда много «приятных и улыбчивых» людей. Также девушке нравится проводить время в саду «Эрмитаж» и своем район Аэропорт.

Ранее KP.RU сообщал, что Надежда Бабкина рассказала, как проводит время на даче в подмосковном Одинцове. По словам артистки, она возится в земле, пропалывает сорняки и даже сама косит на участке траву.