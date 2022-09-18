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Общество18 сентября 2022 6:25

Дочь Юлии Пересильд назвала активность отличительным качеством москвичей

Также начинающая актриса отметила, что москвичи постоянно заняты
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Анка Пересильд назвала отличительное качество москвичей

Анка Пересильд назвала отличительное качество москвичей

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дочь известной российской актрисы театра и кино Юлии Пересильд начинающая актриса Анка Пересильд в интервью «Москвич Mag» назвала главное отличительное качество москвичей. По ее мнению, жители столицы очень активны.

Кроме того, она отметила, что москвичи постоянно заняты: они много работают и всегда куда-то спешат. По словам Анки, лишь немногие из них способны вести спокойный, размеренный образ жизни.

«Москвича отличает его постоянная активность: Москва — мегаполис. Я знаю очень мало людей, кто в Москве живет в ленивом режиме — и в этом смысле я могу назвать себя москвичкой: я люблю, когда много дел в один день», — призналась она.

Также Анка Пересильд добавила, что она уже «исколесила» всю Москву, ей нравятся все районы города. Особенно девушка любит Патриаршие пруды, так как там всегда много «приятных и улыбчивых» людей. Также девушке нравится проводить время в саду «Эрмитаж» и своем район Аэропорт.

Ранее KP.RU сообщал, что Надежда Бабкина рассказала, как проводит время на даче в подмосковном Одинцове. По словам артистки, она возится в земле, пропалывает сорняки и даже сама косит на участке траву.