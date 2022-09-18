Отопление начали включать в жилых домах Москвы 18 сентября

В Москве 18 сентября в жилых домах начали включать отопление Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве 18 сентября из-за понижения среднесуточной температуры в жилых домах начали включать отопление. Тепло в квартиры поступит поэтапно – в течение пяти дней, сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства столицы.

Напомним, в первую очередь трубы включают в социальных учреждения, например, больницах, поликлиниках, детских садах и школах. Параллельно отопление начинают давать в жилые дома и офисы, а затем на предприятия торговли и промышленности.

С мая по сентябрь специалисты провели температурные и гидравлические испытания тепловых сетей, вовремя отремонтировали ненадежные участки. К отопительному сезону подготовили более 74 тысяч объектов, из них 34 тысячи – это жилые многоквартирные дома.

Ранее KP.RU сообщал, что 17 сентября в Москве в 2 тыс. жилых домов включили отопление. Первыми дождались тепло жители Зюзино, Солнцево, Раменки, Войковского и Головинского районов.