МЧС: Гроза с градом и ливнями придёт в Москву 18-19 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 18 сентября в Москву придёт сильная гроза, сопровождающаяся ливнями и градом, которая продлится вплоть до полудня понедельника. Непогода будет сопровождаться порывами штормового ветра, скорость которых достигнет 25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по столице.

Как сообщают синоптики, за ночь с 18 на 19 сентября в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков. Такие погодные условия крайне опасны, и в ведомстве предупреждают о ряде неприятных последствий, вроде плохой видимости, размытия грунтов, падения деревьев и шатких конструкций.

В связи с этим жителей столицы просят внимательно соблюдать скоростной режим, по возможности пользоваться общественным транспортом, а лучше - не выходить из дома. Если вы всё же должны куда-то пойти - не укрывайтесь под деревьями, рекламными баннерами и вывесками, старайтесь держаться подальше от домов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что подобная же ситуация ожидает жителей Московской области в ночь с 18 по 19 сентября.