Ефимов: В Зеленограде построят промышленный комплекс

В Зеленограде построят промышленный комплекс Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столичный бизнес получает от города участки по ставке один рубль в год. Такая льгота действует в Москве с весны этого года для расширения действующих и создания новых производств. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, столица оформила уже восемь подобных договоров для масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на льготных условиях. Один из них заключён недавно с инвестором, который построит промышленный комплекс на четыре предприятия в в Восточной коммунальной зоне Зеленограда. Решение одобрено весной на Градостроительно-земельной комиссии, возглавляемой мэром Москвы.

«Производство будет направлено на выпуск широкого спектра строительной продукции, - отметил заммэра. - Компания планирует инвестировать в проект 2,25 миллиарда рублей».

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, участок в 17 гектаров займёт комплекс общей площадью 80 тысяч квадратных метров. В нем откроются экологичные и важные для города производства. Инвестор получил землю в аренду на пять лет. Начало строительства запланировано на 2023 год. А уже к концу 2025 года комплекс займётся непосредственно выпуском продукции.

Некоторыми подробностями проекта поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. В промышленно-строительном комплексе разместятся заводы по выпуску керамических изделий, архитектурного бетона и кирпича, а также кемперов, изделий для благоустройства, светопрозрачных конструкций.

«Здесь появится и конвейерное производство сантехнических модулей для домов, - уточнил глава ведомства. - На этих предприятиях будет создано 660 новых рабочих мест».

Напомним, масштабные инвестиционные проекты, действующие на льготных условиях, позволят построить в разных районах города сразу несколько крупных предприятий. Среди них, например, пищевые производства - в Бирюлеве Западном и Хорошевском, приборостроительный центр - в Останкинском, производственный комплекс - в Молжаниновском, завод музыкальных инструментов - на Соколиной Горе, инженерный корпус - в Нагатино-Садовниках, строительное производство - в Покровском-Стрешневе.