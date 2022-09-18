Синоптики пообещали москвичам дождливую погоду с 19 по 25 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе, с 19 по 25 сентября. Согласно прогнозам Гидрометцентра, почти каждый день будет идти дождь. Погода ожидается облачная, а в некоторые дни – ненастная.

Самым неблагоприятным будет 19 сентября. В Московской области ожидается ливень, гроза, шквалистый ветер и град.

Давление начало опускаться еще в воскресенье, и к понедельнику опустится до 730 мм.рт.ст. Ночью температура составит плюс 10 – плюс 12 градусов, днем – от плюс 12 до плюс 14, пишет РИАМО.

А вот в течении недели температура будет несколько повышаться, с 22 по 24 сентября столбики термометров поднимутся до 16 градусов. И только 24 числа не будет дождей. А к концу недели атмосферное давление поднимется до 752-753 мм рт. ст.

Автолюбителям Подмосковья порекомендовали учитывать прогноз погоды и быть предельно внимательными на дороге в связи с прогнозируемыми грозами, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье в воскресенье, 18 сентября. Гидрометцентр России предупредил о тумане, сильном ветре и ливнях, передает телеканал "360".

Тем временем, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что во второй половине недели существенных осадков не ожидается и температура будет близка к норме, передает Rt.