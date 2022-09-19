Овчинский: На северо-востоке Москвы построят швейную фабрику на 500 рабочих мест

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Северо-Восточный округ Москвы, Алтуфьевский район. Именно здесь на участке в 0,46 гектара стартует строительство швейной фабрики. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, город передаёт землю инвестору в аренду без торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Это будет предприятие по пошиву форменной и гражданской одежды. Его площадь - 10 тысяч квадратных метров.

«Инвестор планирует вложить в строительство 870 миллионов рублей, - отметил глава ведомства. - На фабрике будет создано 500 рабочих мест. Реализация проекта позволит предприятию увеличить объемы производства в два раза – до 500 тысяч единиц продукции в год».

Застройщиком станет фабрика «Золотое руно», которая более четверти века обеспечивает обмундированием людей в форме. Среди них - представители силовых структур, кадетских корпусов и суворовских военных училищ. Обычные жители тоже носят одежду фабрики, например, верхнюю - из натуральной кожи и меха. Ее выпускают с начала 90-х годов. Всего предприятие производит более 250 наименований продукции, разрабатываемой в собственном конструкторском бюро.

Напомним, город ранее утвердил для МаИП выделение участков без торгов под строительство производства по выпуску оборудования для изготовления пенополиуретана и изделий из него. Такое предприятие на 90 рабочих мест появится в промзоне «Курьяново». Общая площадь участка - 0,6 гектара. Сумма вложений в проект солидная - 440 миллионов рублей!

ЦИФРЫ

В Москве сегодня работают более 200 предприятий легкой промышленности. На них трудятся более 18,7 тысячи человек. Среди создаваемых ими товаров - рубашки, брюки, платья, спортивная и верхняя одежда, обувь, головные уборы и другие предметы гардероба.