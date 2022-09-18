Застрявший на путях в районе улицы Нагатинская в Москве автомобиль задерживает движение трамваев

Застрявший на путях в Москве автомобиль задерживает движение трамваев Фото: Артем КИЛЬКИН

Прямо сейчас, вечером 18 сентября, в Москве задерживается движение двух маршрутов трамвая - № 47 и 49. Причиной стал автомобиль, застрявший на путях в районе улицы Нагатинская, о чём сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Сообщается, что маршруты трамваев временно были изменены. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями водителей, чтобы не уехать туда, куда вам не нужно.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали или отменили множество рейсов в аэропортах, из-за тумана. Исправно работает только аэропорт "Жуковский", в то время как во "Внуково", например, отменили или задержали более 20 рейсов. Плохая видимость даже стала причиной перенаправления ряда самолётов, которые отправили приземляться в "Шереметьево", а не во "Внуково". Девять рейсов задержали, и один отменили в "Домодедово". Три задержки и одна отмена - в "Шереметьево".