Метеоролог Вильфанд спрогнозровал в Москве дождливую неделю с температурой до +16 градусов

Неделя ожидается пасмурная, но дождей будет немного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наступившая неделя будет в Москве дождливой, но относительно теплой. Дневные температуры проявятся в диапазоне от 11 до 16 градусов тепла, заявил ТАСС научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом и ночные температуры будут достаточно высокими: от 8 до 12 градусов. Это связано с сильной облачностью. Она не даст почве ни сильно прогреться днем, ни остыть ночью.

А вот бабьего лета пока ждать не стоит.

- Оно не приходит по заказу, к сожалению. Этот период может наступить и в первую декаду октября, а были годы, когда оно длилось до 20 октября - отметил Роман Вильфанд.

Понедельник, 19 сентября, вторник, 20 сентября, и среда, 21 сентября, будут в столице теплыми, температура днем поднимется до +14...+15 градусов. В ночь на вторник ожидается 10-12 градусов тепла, в ночь на среду - +9...+11 градусов, в ночь на четверг - +6...+8 градусов.

Все три дня сохранится вероятность осадков, но они не будут интенсивными.

С четверга, 22 сентября, и до конца недели диапазон дневных температур станет больше - от 11 до 16 градусов, а ночи - холоднее. Ожидается, что будет 3-8 градусов. Вероятность осадков снизится.