Мужчина проведет 17 лет в колонии за убийство в 2005 году двух девушек и матери одной из них

Мужчина проведет 17 лет в колонии за убийство в 2005 году двух несовершеннолетних девушек и матери одной из них Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении мужчины, совершившего в 2005 году убийство двух несовершеннолетних девочек и женщины. 19-летний тогда юноша зарезал из ревности 17-летнюю девушку, затем ее подругу, которая была в гостях. После этого он убил и мать одной из своих жертв, вернувшуюся домой. Об этом рассказали в прокуратуре Москвы.

В январе 2005 года молодой человек пришел к своей 17-летней знакомой. На почве ревности и возникших личных неприязненных отношений в ходе ссоры он нанес её множественные ножевые ранения. В квартире находилась подруга девушки, ей тоже было 17 лет. Подсудимый расправился с ней аналогичным способом. Он перенес тела девушек в ванную, а затем убил мать одной из них, которая в это время вернулась домой. Молодой человек забрал с собой нож и сбежал.

Преступление раскрыли спустя 17 лет. За тройное убийство, одно из которых было совершено с целью сокрыть другие, суд приговорил 36-летнего мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее писал KP.RU, в начале июня в заброшенном доме нашли тело 17-летней дочери замминистра строительства Подмосковья. К ее смерти оказался причастен друг. По версии следствия, он зарезал девочку из ревности.