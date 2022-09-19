Колба с химикатами взорвалась в институте в Москве и изрезала лаборанту лицо

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Сегодня, 19 сентября, в Институте органической химии на Ленинском проспекте в Москве произошёл взрыв. Как сообщает источник KP.Ru, причиной стала колба с химическим веществом.

Есть один пострадавший от взрыва, это лаборант института. Вызов поступил в 17:25. В МЧС Москвы сообщили, что признаков возгорания пока нет.

Взрыв произошёл в результате лабораторного эксперимента. В стеклянной колбе разложился химический элемент. Взрыв колбы порезал мужчине лицо и руки осколками стекла.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 3 дня назад, 13 сентября, в Москве погиб рабочий, сорвавшись с высоты шестого этажа на улице Мусы Джалиля. К несчастью, мужчина умер на месте. Полиция и прокуратура начали проверку, по факту смерти рабочего будет вынесено процессуальное решение.