Парки Москвы временно закрыли из-за угрозы повалки деревьев

Штормовые порывы ветра, достигающие 24 метров в секунду, стали причиной для закрытия городских парков Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Штормовые порывы ветра, достигающие 24 метров в секунду, стали причиной для закрытия городских парков Москвы. Посетить крупные зеленые зоны столицы сейчас не получится, потому что ветер может повалить деревья, что опасно для жизни и здоровья. Об этом пишут администрации парков в своих соцсетях.

Так, сразу четыре парка Москвы опубликовали обращения к москвичам с предупреждениями о том, что их территории временно закрыты для посещения. Например, в парке «Царицыно» предупредили о штормовом ветре и пообещали открыться во вторник, 20 сентября.

Похожее объявление опубликовала администрация парка «Сокольники». В «Измайловском» сообщили следующее:

- Парк закрыт в связи с ухудшением погодных условий. Дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься, исходя из погодных условий. Следите за новостями и будьте осторожны. Берегите себя, - пишут в Телеграм-канале парка.

Синоптики предупреждают, что сильный ветер в Москве продержится как минимум до конца этого дня, 19 сентября.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве закрылся парк Горького. Причина та же - сильный, штормовой ветер. Администрация общественного пространства предупредила горожан об опасности и выразила надежду на то, что вскоре парк снова откроется для посещений.