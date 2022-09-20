Чат-ботом «Свободный доступ» чаще всего пользуются жители юго-запада Москвы

С начала года в адрес чат-бота «Свободный доступ» поступило 849 сообщений от горожан Фото: Shutterstock

Для москвичей удобным стал чат-бот «Свободный доступ» в мессенджере Telegram. С его помощью город очищают от незаконных парковок и борются с захватом общественных пространств. Желающие могут отправить обращение инспектору района для проверки законности, например, ограждения на общедоступном земельном участке. Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, москвичи все активнее пользуются ботом. За текущий год обращений стало больше в 3,6 раза.

«С начала года в адрес чат-бота «Свободный доступ» поступило 849 сообщений от горожан, - сообщил глава ведомства. - Самыми активными стали жители ЮЗАО – от них поступило 132 сигнала».

По его словам, в тройке лидеров по количеству обращений также жители Центрального округа столицы – 117 и Восточного округа - 107 жалоб. Что же больше всего волнует горожан? Например, непонятно откуда взявшиеся шлагбаумы, полусферы и другие ограждения, перекрытия пешеходных проходов в местах общего пользования, появление цепочек между машино-местами во дворах, ограничительных столбиков для парковки около жилых домов. После проверок Госинспекции 106 нарушений подтвердились. Из них 43 - уже устранили. По остальным продолжается работа.

Благодаря чат-боту жители Москвы и сотрудники контрольного ведомства совместно занимаются созданием комфортной и безопасной городской среды.

«Важно, что в рамках такого формата обращений москвичи ощущают свою причастность к устранению городских проблем, принимая непосредственное участие в борьбе с самовольным захватом земли и незаконным ограничением доступа в жилых районах», - сказал Бобров.

НА ЗАМЕТКУ

Для подключения к чат-боту нужно в поисковой строке мессенджера Telegram написать название «Свободный доступ» и через кнопку «Старт» активировать бота.

Затем надо выбрать необходимый вам округ Москвы и конкретный район. Онлайн-инспектор предложит рассказать о проблеме или задать вопрос, а также указать почту для обратной связи.

После обработки жалобы сотрудник Госинспекции лично пообщается с жителем, приславшим обращение.