Садовое кольцо и проспект Сахарова частично перекроют 22-24 сентября из-за мотофестиваля

Мотоциклисты проедут колонной по проспекту Сахарова и Садовому кольцу Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 сентября в центре столицы пройдет «Московский Мотофестиваль», который завершит городской мотосезон, сообщает Дептранс Москвы. Из-за события с 22 по 24 сентября будут частично перекрываться Садовое кольцо, проспект Академика Сахарова, улица Маши Порываевой. Ограничения коснутся и парковки вблизи этих улиц.

Так, с 23:30 четверга, 22 сентября по 23:30 пятницы, 23 сентября на улице Маши Порываевой и на отрезке проспекта Академика Сахарова в границах Садового кольца и улицы Маши Порываевой будет перекрыто по одной полосе движения в обе стороны. Затем, с 23:30 23 сентября до 15:00 24 сентября движение на этих участках перекроют полностью.

Кроме того на оба периода нельзя будет парковаться на улице Маши Порываевой и на указанном отрезке проспекта.

Садовое кольцо будут перекрывать только на время прохождения колонны байкеров и только по внешней стороне. Мотопарад стартует с проспекта Академика Сахарова, далее мотоциклисты поедут по Садовому кольцу в Парк Горького. Перекрытия на Садовом кольце начнут вводить с 11:50.

В Дептрансе также отметили, что двое суток - с 23:30 22 сентября по 21:00 24 сентября - нельзя будет парковаться на закрытой парковке плоскостного типа №9009 на улице Крымский Вал.

Программу осеннего мотофестиваля в Москве в 2022 году смотрите на KP.RU.