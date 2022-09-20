Приезжий мужчина пришел на свидание в центре Москвы и стал жертвой грабителей

Двое подозреваемых в разбое арестованы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Попытка познакомиться с девушкой обернулась для 34-летнего приезжего из Ближнего зарубежья ограблением и ущербом в 4800 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Мужчина отправился на свидание в квартиру девушки, с которой ранее познакомился в соцсети, в дом на Донской улице в районе Якиманка, но вместо дамы сердца его встретили его двое незнакомцев, также приезжие из Ближнего зарубежья.

Угрожая гостю ножом, парни отобрали его мобильный телефон и через приложение перевели с его карты себе имевшуюся сумму. После этого жертву выгнали. Пострадавший обратился к полицейским, те выехали на место происшествия и задержали все еще остававшихся там преступников. Оказалось, что в этой квартире они и жили, оплачивая аренду.

Фигурантов 18 и 23 лет арестовали, им грозит уголовная ответственность по статье о разбое. Кроме того выяснилось, что на территории России они находились незаконно - на них составили и административные протоколы. В полиции не исключают, что задержанные могут быть причастны к другим преступлениям, совершенным на территории столицы.

Ранее KP.RU рассказал, как внимательные столичные полицейские помогли раскрыть кражу меховой шапки, совершенной в Магадане 32 года назад.