Сергунина: В столице открылась регистрация на сентябрьскую акцию «День без турникетов»

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Познавательная акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 22 по 24 сентября. Все желающие смогут присоединиться к экскурсиям и мастер-классам, познакомиться с творческими профессиями. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции.

"С начала года в акции поучаствовали около 25 тысяч человек. В этот раз посетителей примут 137 площадок, 47 из них — впервые, — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. - Гости узнают, как создаются мультфильмы, побывают на современном промпредприятии, в Московском училище олимпийского резерва и летном клубе. В детских технопарках ждут юных горожан, чтобы познакомить их с перспективными специальностями".

Участникам акции, в частности, покажут, как осуществляется кройка и шитье, а также познакомят их с циклом производства обуви и различных изделий из ткани. В одном из профильных предприятий Москвы покажут образцы материалов для отделки дома и квартиры, а также дадут дельные советы по ремонту и проведут мастер-классы.

Процесс производства станков для ремонта комплектующих можно будет увидеть в лаборатории по промышленному восстановлению деталей и агрегатов. Любителей мультипликационных фильмов ожидает анимационная студия, которая посвятит гостей в секреты создания мультфильмов.

Можно и проверить свое актерское мастерство. Для этого будут работать площадки продюсерского центра, танцевальной студии и школ музыки.

Не останутся без интересных занятий и те, кто любит спорт и здоровый образ жизни. В частности, для них организованы мастер-классы по трюковому самокату и скейтборду, а также экскурсии в летный клуб и училище олимпийского резерва.

Для юных жителей Москвы проведут знакомство с востребованными профессиями в детских технопарках.