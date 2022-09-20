Собянин: Москва поддержит проведение клинических исследований лекарств на базе медучреждений

Подписанное мэром постановление вводит новые меры поддержки для фармацевтических компаний. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проведение клинических исследований лекарств на базе медицинских учреждений города. Глава столицы подписал постановление о новых мерах помощи в этой сфере. В частности, дополнительную поддержку получат производители новых препаратов.

«Правительство Москвы приняло решение о комплексной поддержке проведения клинических исследований новых лекарственных препаратов на базе городских медучреждений. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - сообщила 20 сентября пресс-служба мэра и правительства города.

Организации здравоохранения Москвы традиционно являются площадками для проведения клинических исследований новых лекарств. По результатам таких наблюдений в дальнейшем принимаются решения об использовании новых препаратов в отечественной медицине. За последние десять лет в столичных медучреждениях провели более 1,7 тысяч клинических исследований лекарственных препаратов.

Подписанное Собяниным постановление вводит новые меры поддержки для фармацевтических компаний. Производители инновационных препаратов, планирующие проводить клинические исследования в городских медучреждениях, могут рассчитывать на организационную поддержку.

«В нее входят оценка выполнимости клинического исследования, подбор площадок с необходимым оборудованием и расходными материалами для проведения исследования, формирование исследовательской команды, набор пациентов-добровольцев, взаимодействие с этическими комитетами, юридическое сопровождение и многое другое», - говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии.

Кроме того, с 2022 года из бюджета города фармацевтическим компаниям будет возмещаться часть затрат на проведение клинических исследований. При этом сумма компенсации составит не более половины общей суммы расходов. Льгота будет распространятся только на препараты, имеющие особо важное значение для столичного здравоохранения. Ответственным за координацию этой работы станет Московский центр инновационных технологий в здравоохранении.

«Поддержка проведения клинических исследований со стороны правительства Москвы позволит ускорить и удешевить внедрение новых препаратов в практику отечественного здравоохранения», - подчеркивается в сообщении мэрии.

Ранее руководитель комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Владимир Ефимов сообщил, что в Москве увеличилось производство лекарств. За первый квартал 2022 года столичные предприятия выпустили препаратов и других товаров для нужд здравоохранения на 69,9 млрд. рублей. Это на 5,5% больше, чем за тот же период 2021 года. Сейчас в Москве работают 84 фармацевтических предприятия, на которых трудятся более 14 тысяч человек, а также 60 компаний по производству медицинского оборудования.