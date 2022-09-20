Собянин объявил об организации взаимодействия Минобороны и Миграционного центра «Сахарово»

Работающий в Москве Миграционный центр «Сахарово» является единым окном для решения вопросов трудовой занятости мигрантов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Москвы Сергей Собянин сообщил об организации взаимодействия Министерства обороны России и Миграционного центра «Сахарово». Об этом мэр столицы рассказал в блоге на своём персональном сайте. В частности, Сергей Собянин подчеркнул, что иностранцы, заключившие контракт на службу в Вооруженных Силах РФ, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

«Государственная Дума приняла закон об упрощении получения российского гражданства. В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград», - написал Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что работающий в Москве Миграционный центр «Сахарово» является единым окном для решения вопросов трудовой занятости мигрантов.

«В самое ближайшее время Правительство Москвы развернет в «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», - подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр столицы пообещал, что городские службы сделают все необходимое, чтобы процедура заключения контрактов была организована максимально удобно для граждан.

Ранее депутаты Государственной думы одобрили во втором и третьем чтениях законопроект, предоставляющий иностранцам, заключившим контракт с Вооруженными силами России на срок не менее года, право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Законопроект вносит ряд поправок в закон «О гражданстве». В частности, иностранцы этой категории смогут подавать заявления о приеме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство. Кроме того, зарубежные граждане, прошедшие или проходящие контрактную службу в российской армии, смогут не соблюдать условие о непрерывном проживании на территории РФ в течение пяти лет с момента получения вида на жительство.