Мужчина с 70 граммами мефедрона попытался скрыться от росгвардейцев в лесу в Вешняках

Мужчина с 70 граммами мефедрона попытался скрыться от полицейских в лесу в Вешняках Фото: Олег ЗОЛОТО

В районе Вешняки города Москва задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Мужчина заметил экипаж Росгвардии, испугался и попытался скрыться в лесном массиве. Правоохранители задержали того, кому явно было что скрывать. Оказалось, что с собой у мужчины были наркотики, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии столицы.

Инцидент произошел на улице Рассветная Аллея. Мужчина испугался, перебежал дорогу в неположенном месте и попытался скрыться в лесном массиве. Такое поведение насторожило сотрудников вневедомственной охраны, которые догнали и задержали странного пешехода. Им оказался 33-летний уроженец Челябинской области.

Мужчина сильно нервничал и вскоре признался, что при себе имеет 13 свертков с наркотиками, которые планировал в дальнейшем сбыть. Мужчину передали полицейским. Проведенная экспертиза показала, что в пакетах находилось более 70 г. мефедрона.

Ранее в столице в полицию обратился курьер службы доставки. При резком торможении из пакета, который ему передал клиент, выпали подозрительные таблетки, писал KP.RU. О том, что он перевозит наркотики, мужчина не знал.