Всю центральную часть ВДНХ обеспечили бесплатным Wi-Fi Фото: Анастасия ОСИПОВА

Сеть Wi-Fi стала доступна на всей центральной части ВДНХ. Там установили около 60 точек доступа к бесплатному интернету. Их мощности хватит для одновременного подключения более 50 тысяч пользователей, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Покрытие городской сети Wi-Fi охватывает пространство от арки главного входа до площади Промышленности и ракеты-носителя «Восток».

Оборудование не портит вид набережной и исторический облик локации, оно незаметно для посетителей.

Беспроводной интернет также появился и на некоторых участках кольцевой дороги на ВДНХ.

Для подключения к бесплатному вай-фаю нужно выбрать в списке доступных сетей «Moscow_WiFi_Free». Интернет доступен в 57 парках столицы, в студенческих общежитиях, рядом с культурными объектами, на автовокзалах и автостанциях, в социальных центрах, бесплатных коворкингах, на улицах в районе Садового и Третьего транспортного кольца.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье мобильный интернет стал на 35% быстрее.