Ефимов: В Москве инвесторы построят девять спорткомплексов на выделенной городом земле

С начала этого года выделено уже более 26 гектаров земли для строительства девяти спорткомплексов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице стартуют новые масштабные инвестиционные проекты (МаИП). По решению Градостроительно-земельной комиссии города с начала этого года выделено уже более 26 гектаров земли для строительства девяти спорткомплексов. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, их общая площадь составит более 220 тысяч квадратных метров.

«Три спорткомплекса будут возведены в Хорошёво-Мнёвниках, - отметил заммэра. - Там появится крупный спортивный кластер, центр пляжных видов спорта с тренировочными площадками, залом для занятий фитнесом и восстановительным центром, а также ледовый дворец для занятий фигурным катанием. Для этих объектов предусмотрено 8,8 гектара земли».

Напомним, для МаИП город выделяет инвесторам землю без торгов в аренду на пять лет. Это предусмотрено мерами поддержки бизнеса. Такие проекты развивают инфраструктуру столицы, привлекают дополнительные вложения в городскую экономику и позволяют открыть новые рабочие места. Приоритет в МаИП сохраняется за производственными комплексами, инновационными центрами, социальными учреждениями, транспортными, спортивными и другим важными для жителей и города сооружениями.

Подробнее о некоторых масштабных проектах рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Например, в Раменках на западе столицы появятся многофункциональные спорткомплексы с футбольным полем и плоскостными строениями на Минской улице. Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами и тренажерными залами построят на Изваринской улице.

«В Южном округе на улице Москворечье и в Северо-Восточном округе на улице Павла Корчагина выделяются участки для строительства двух физкультурно-оздоровительных комплексов, - добавил Гаман. - В Новой Москве в поселении Сосенском инвестор планирует возвести конноспортивный комплекс».