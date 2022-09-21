Бывший ректор МАИ Анатолий Геращенко погиб в Москве в стенах института

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Экс-ректор Московский авиационный институт (МАИ) погиб Анатолий Геращенко в стенах института, сообщает РЕН. По данным источника, он упал с большой высоты, пролетев несколько лестничных пролетов.

Уточняется, что на место происшествия вызвали врачей скорой помощи. Медики констатировали смерть бывшего ректора МЭИ. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, Анатолий Николаевич Геращенко – это советский и российский ученый, профессор. Он занимал должность ректора Московского авиационного института (МАИ) с 2007 по сентябрь 2015 год. Геращенко написал свыше 50 научных работ.

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