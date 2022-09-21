Лжесотрудники мэрии Москвы украли офисную технику на 54 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские Москвы задержали подозреваемых в мошенничестве, которые действовали от имени мэрии. Злоумышленники рассылали письма в коммерческие организации с предложением приобрести офисную технику. После положительных ответов они выбирали наиболее подходящие фирмы, приезжали, забирали товар и обещали, что оплата придет позже. Всего было похищено более 140 единиц техники на общую сумму свыше 54 млн. рублей, пишет «МВД Медиа».

После того как мошенники забирали технику, на связь они больше не выходили. Украденные предметы обнаружили на рынках столицы.

Подозреваемых задержали на территории Москвы и Ростовской области. В ходе обысков у них изъяли поддельные документы, мобильные телефоны, банковские карты, планшетные компьютеры и другие улики.

Следствие установило причастность фигурантов по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, к шести эпизодам. Двоих задержанных заключили под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Коломне вынесли обвинительное заключение 23-летнему аферисту. KP.RU писал, что мошенники под видом полицейских выманили у пенсионерки более 260 тыс. рублей якобы для помощи родственницы, попавшей в ДТП.