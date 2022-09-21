Собянин принял решение о дополнительных мерах материальной поддержки мобилизованных в Москве

Сергей Собянин ввел дополнительные выплаты для добровольцев, участвующих в СВО. Эти же городские меры поддержки получат граждане, которые будут призваны в Москве. Фото: Минобороны РФ/ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение дополнительно поддержать москвичей, участвующих в специальной военной операции на Украине. Мобилизованные жители столицы получат материальные выплаты от города. Об глава Москвы сообщил в блоге на своем персональном сайте.

Сергей Собянин напомнил, что сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимают участие уже несколько тысяч добровольцев из Москвы. Жители столицы служат в трех батальонах: «Донском», «Георгиевском» и «Маршала Катукова».

«Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве, в соответствии с указом президента», - говорится в сообщении Сергея Собянина.

Глава города подчеркнул, что решение президента России Владимира Путина объявить частичную мобилизацию в стране является правильным и своевременным. Сергей Собянин отметил, что, по сути, против России сейчас воюет не только украинская армия: необъявленную войну ведут все страны-члены блока НАТО.

«На Украину идет поток западного оружия, специалистов и наемников. Делается все, чтобы задушить Россию и экономическими санкциями. В этих условиях считаю указ президента о частичной мобилизации вынужденным, но своевременным и безусловно необходимым», - подчеркнул глава города.

Сергей Собянин также пообещал, что российская столица продолжит активную работу по восстановлению городов-побратимов Москвы - Донецка и Луганска.

«Надеюсь, что скоро по результатам референдума они войдут в нашу российскую семью», - подчеркнул мэр Москвы.

Напомним, 20 сентября были объявлены сроки проведения референдума в Донецкой и Луганской Народной Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к Российской Федерации. Выборы состоятся 23 - 27 сентября 2022 года. Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва поддержит решение, принятое в ходе референдумов жителям Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Глава государства в ходе своего обращения к жителям России также объявил частичную мобилизацию в стране.