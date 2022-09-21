«Общероссийский народный фронт» позвал граждан на патриотическую акцию «Своих не бросаем» 23 сентября

Представители «Общероссийского народного фронта» уверены, что акция станет ярким и запоминающимся событием в жизни Москвы, которое поддержат многие жители города и гости столицы.

«Общероссийский народный фронт» 23 сентября проведет патриотическую акцию «Своих не бросаем». Она начнется в 15 часов на Манежной площади и продлится до 19:00. В мероприятии примут участие известные политики, общественные деятели, молодежные активисты, представители национально-культурных автономий. Планируется, что на нем выступят известные актеры и музыканты: певица Юлия Чичерина, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, певцы Александр Ф.Скляр и Shaman.

«Общероссийский народный фронт планирует провести общественно значимую акцию «Патриотическое мероприятие «Своих не бросаем» с участием представителей Общественной палаты РФ, общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданских активистов и жителей Москвы. Просим оказать содействие в организации и проведении акции 23 сентября 2022 года с 15:00 до 19:00 на территории Манежной площади», - говорится в обращении ОНФ к мэру Москвы Сергею Собянину.

Представители «Общероссийского народного фронта» уверены, что акция станет ярким и запоминающимся событием в жизни Москвы, которое поддержат многие жители города и гости столицы. К инициативе ОНФ присоединился и комитет общественных связей и молодежной политики Москвы. Организаторы акции отметили, что «проведение патриотического мероприятия в дни референдумов отвечает чаяниям всех россиян и поможет выразить поддержку москвичей жителям освобожденных территорий».

Напомним, 20 сентября были объявлены сроки проведения референдума в Донецкой и Луганской Народной Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к Российской Федерации. Выборы состоятся 23 - 27 сентября 2022 года. Российский президент Владимир Путин заявил, что наша страна поддержит решение, принятое в ходе референдумов жителям Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Глава государства в ходе своего обращения к жителям России также объявил частичную мобилизацию в стране.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что решение президента Владимира Путина объявить частичную мобилизацию в стране является трудным и вынужденным, но правильным и своевременным. Сергей Собянин также пообещал, что российская столица продолжит активную работу по восстановлению городов-побратимов Москвы - Донецка и Луганска.

«Надеюсь, что скоро по результатам референдума они войдут в нашу российскую семью», - подчеркнул мэр Москвы.