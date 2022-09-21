Кардиолог из Москвы назвал продукты и напитки, повышающие артериальное давление

Кардиолог назвал продукты и напитки, повышающие артериальное давление Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин перечислил продукты и напитки, которые повышают артериальное давление. Он поделился своими знаниями с «Вечерней Москвой».

Специалист сообщил, что в первую очередь давление у человека повышает все, что содержит поваренную соль. Это такие категории продуктов, как консервы (овощные, мясные, рыбные и другие), соленая рыба и фастфуд.

— Иногда в такой пище бывает глутамат натрия, который тоже повышает давление. Поэтому весь фастфуд по большому счету — соль, — добавил Андрей Кондрахин.

Напитки, повышающие давление, это: кофе, чай и алкоголь.

Тем, кто страдает от приступов повышения артериального давления стоит быть осторожнее с данными продуктами и напитками.

Специалист депздрава Москвы Андрей Тяжельников напомнил, что кофе ведет к обезвоживанию. В жаркие дни этот напиток нужно запивать водой, писал KP.RU.