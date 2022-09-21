Патриотическая акция «Своих не бросаем» пройдет 23 сентября на Манежной площади в Москве

ОНФ планирует провести в Москве митинг поддержки в день начала референдумов в Донбассе. Фото: onf.ru

Общероссийский народный фронт (ОНФ) 23 сентября планирует провести патриотический митинг в Москве на Манежной площади. В этот день начнется референдум в ДНР, ЛРН, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу движения.

«Просим оказать содействие в организации и проведении акции 23 сентября 2022 года с 15:00 до 19:00 на территории Манежной площади», — сказано в обращении.

В патриотическом мероприятии примут участие представители политических партий, объединений, национально культурных автономий, а также гражданские активисты, музыканты, артисты, например, актер Владимир Машков и певица Юлия Чичерина.

По мнению ОНФ, акция привлечет внимание многих москвичей и гостей столицы. По словам организатором мероприятия, «проведение патриотического мероприятия в дни референдумов отвечают чаяниям всех россиян». Представители народного фронта убеждены, что жители столицы хотят выразить поддержку жителям Донбасса.

Ранее KP.RU сообщал, что Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды двум офицерам, которые добровольно отправились на Донбасс. Один из них занял пять опорных пунктов противника, а другой – 12 часов отражал атаки неприятеля.