На Большой кольцевой линии откроют 22 транспортно-пересадочных узла

В скором времени после запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) метро пересадки между разными видами транспорта будут комфортнее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поездки по столице становятся быстрее и удобнее. В скором времени после запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) метро пересадки между разными видами транспорта будут комфортнее. Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что на станциях БКЛ появятся 22 транспортно-пересадочных узла.

«Большая кольцевая линия метро будет максимально интегрирована в общую транспортную систему города, - отметил заммэра. - На БКЛ откроются пересадки на 20 станций 11 других линий метро».

По его словам, рельсовые маршруты тоже дополнят пересадками. Например, с Большого кольца на Московское центральное кольцо (МЦК) их будет четыре, на Московские центральные диаметры (МЦД) - 6, на железную дорогу - 11. При этом с помощью ТПУ в столице создадут также новые точки деловой и общественной активности за пределами центральных районов города. Транспортные хабы помогут уменьшить маятниковую миграцию и наполнить многие кварталы дополнительной инфраструктурой. Таким, к примеру, стал крупнейший в Европе ТПУ «Нижегородская». В нем соединились сразу три станции «Нижегородская» - Некрасовской и Большой кольцевой линий метро, а также МЦК. Сюда же добавились платформа Карачарово Горьковской железной дороги МЦД и остановки наземки.

Еще один большой хаб строится на станции БКЛ «Марьина Роща» - с пересадкой на Люблинско-Дмитровскую линию и МЦД-2. «Эта станция стала одной из самых сложных на БКЛ из-за расположения на глубине 70 метров, - уточнил Бочкарев. - Именно здесь появятся самые длинные эскалаторы столичного метро длиной 130 метров».

КОНКРЕТНО

На этих станциях Большого кольца размещаются ТПУ

«Авиамоторная»

«Аминьевская»

«Деловой центр»

«Кленовый бульвар»

«Кунцевская»

«Лефортово»

«Марьина роща»

«Мичуринский проспект»

«Мнёвники»

«Нагатинский затон»

«Нижегородская»

«Новаторская»

«Печатники»

«Проспект Вернадского»

«Рижская»

«Савеловская»

«Текстильщики»

«Терехово»

«Шелепиха»

«Электрозаводская».