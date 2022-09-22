Ефимов: Московские заказчики обеспечивают малому бизнесу каждый седьмой рубль в системе госзакупок

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Малый бизнес из разных городов России активно участвует в госзакупках Москвы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с января по август этого года заказчики из столицы обеспечили «малышам» по всей стране каждый седьмой рубль в системе закупок за счет оформленных госконтрактов.

«По данным Единой информационной системы в сфере закупок, объем контрактов, заключенных в России с представителями малого бизнеса в январе – августе этого года, составил примерно 2,7 триллиона рублей, - отметил заммэра. - Около 13 процентов от этой суммы, или более чем 350 миллиардов рублей, приходится на контракты с заказчиками из Москвы».

Напомним, по действующей сейчас норме среди субъектов малого предпринимательства (СМП) проводят закупки с ценой до 20 миллионов рублей. А прежде сумма не поднималась выше 3 миллионов рублей. Малые предприятия поставляют Москве строительные, медицинские и хозяйственные товары, канцелярскую и бумажную продукцию, мебель, IT-оборудование. Кроме того, столица закупает и услуги по обслуживанию, ремонту, уборке и содержанию объектов.

Как пояснил руководитель городского Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, малый бизнес получает поддержку властей в том числе благодаря Порталу поставщиков Москвы. На этой онлайн-платформе таких компаний - более 90 процентов. Логично, поскольку для небольших закупок надежнее и удобнее площадки не найти. Развитие портала и расширение его функционала не прекращается.

«Летом этого года в Москве были увеличены предельные размеры закупок в формате котировочных сессий на Портале: с 600 тысяч до пяти миллионов рублей на приобретение товаров и с 600 тысяч до трех миллионов рублей – на работы и услуги, - рассказал глава ведомства. - Эта мера расширит круг поставщиков, позволит заказчикам экономить средства и закупать необходимую продукцию в большем объеме».

В Департаменте информационных технологий Москвы уточнили, что Портал уже стал полноценным маркетплейсом. Например, с этого года физические и юридические лица принимают участие в закупках наравне с госзаказчиками. На платформе запустили и новый сервис - Площадка товарной кооперации регионов. С ее помощью компании могут продавать свою оригинальные и импортозамещающие товары, пользоваться встроенными логистическими сервисами и структурированным каталогом продукции Портала. Здесь также работает поиск нужных комплектующих, сырья и партнеров.