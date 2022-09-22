Отобравшего телефон у ребенка в Москве приезжего выдворят из РФ

В декабре 2021 года злоумышленник ограбил 17-летнего подростка Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего приезжего, который в декабре 2021 года украл у 17-летнего подростка мобильный телефон. Злоумышленника депортируют из России, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Уточняется, что инцидент произошел на Осенней улице в районе Крылатское. Мужчина ограбил юношу и скрылся. Потерпевший сообщил об этом родным, они и обратились в полицию. По данным оперативников, злоумышленник продал гаджет, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе проверки полицейские установили, что задержанный незаконно находится на территории России. Мужчине выписали административный штраф в пять тысяч рублей с выдворением за пределы РФ по решению суда.

Ранее KP.RU сообщал, что житель Коломны украл мобильные телефоны на сумму более 300 тысяч рублей. Подмосковные полицейские задержали 39-летнего злоумышленника, в отношении него возбуждено уголовное дело.