Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 сентября 2022 8:13

Педофил изнасиловал 11-летнюю девочку в вагоне метро Москвы

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Мужчина приставал к 11-летней девочке в вагоне Московского метрополитена

Мужчина приставал к 11-летней девочке в вагоне Московского метрополитена

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нарушении половой неприкосновенности малолетней. Он приставал к 11-летней девочке в вагоне метро, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, 21 сентября в вагоне электропоезда столичного метро мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой девочки. Пассажира остановили инспектор УВД на Московском метрополитене и сотрудник ГКУ «Организатор перевозок».

С подозреваемым работают следователи, специалисты собирают доказательную базу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б», частью 4, статьей 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Расследование продолжается.

Ранее KP.RU сообщал, что в Подмосковье подросток изнасиловал школьницу в подъезде и снял это на видео. Заявление в полицию написал отец пострадавшей. Идет проверка.