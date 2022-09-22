Житель Москвы полгода хранил труп 87-летней возлюбленной в ковре на балконе

Москвич полгода хранил труп сожительницы на балконе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на балконе многоэтажки, расположенной на Ангарской улице, обнаружили труп женщины, завернутый в полиэтиленовый пакет и ковер. Умершей оказалась 87-летняя владелица жилья, она скончалась почти полгода назад. При этом на протяжении этого времени в квартире находился ее 45-летний сожитель, сообщает РЕН ТВ.

Пенсионерка скончалась в апреле 2022 года, мужчина сам положил ее тело в ковер и вынес на балкон. По данным источника, пара жила вместе около десяти лет. На теле пожилой женщины не нашли следов насильственной смерти. Точную причину смерти москвички устанавливают судебно-медицинские эксперты.

На время расследования мужчину задержали. Обстоятельства случившегося выясняются. Пока неизвестно, почему сожитель не стал организовывать похороны, а просто убрал труп на балкон.

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