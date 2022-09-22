Москвичей предупредили о дожде как из ведра на грядущих выходных

Объем выпавших осадков будет сравним с объемом пяти ведер воды, вылитой на квадратный метр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие выходные 24 и 25 сентября в Москву накроют мощные ливни, из-за которых ожидается выпадение 75% от ежемесячной нормы осадков, предупредил в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик сравнил такой объем с выливанием пяти ведер воды на один квадратный метр.

По прогнозам, лить начнет утром в субботу и продолжит до вечера воскресенье. В субботу выпадет до 28 мм осадков, в воскресенье - 23 мм осадков. Ожидается, что этот сентябрьский дождь окажется одним из самых сильных за всю послевоенную историю столицы.

- Гигантская циклоническая депрессия балканского происхождения, насытившись за ближайшие сутки черноморской влагой и теплом, двинется по витиеватой траектории, в виде полупетли, с курсом к берегам Средней Волги, а субботним днем, повернув на северо-запад, выйдет точно на столичный регион, - объясняет Евгений Тишковец. Он добавил, что именно Москва будет наодиться в эпицентре.

Если прогноз реализуется, 24 сентября 2022 года станет самым дождливым днем с 1948 года. До этого года рекорд был у одного из сентябрьских дней 1953 года, на метеостанции ВДНХ отметили выпадение 22 мм осадков за день.

При этом температура будет держаться ниже 10 градусов тепла. В совокупности с большой влажностью это даст ощущение погоды больше похожей на октябрьскую, нежели на сентябрьскую.