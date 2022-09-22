Собянин рассказал о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро

Подпись к фото: Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения проходки первого тоннеля Рублево-Архангельской линии. Фото: В. Новикова/Пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Сергей Собянин рассказал о планах по строительству новых радиальных линий метро. Мэр столицы 22 сентября принял участие в церемонии завершения проходки первого тоннеля Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена - левого перегонного тоннеля на участке «Народное Ополчение» - «Звенигородская». Сергей Собянин подчеркнул, что до конца года будут завершены основные работы на Большой кольцевой линии метро, и метростроевцы смогут сосредоточится на новых участках работы.

«В этом году мы заканчиваем все основные работы на Большой кольцевой линии метро. Это означает, что появляется возможность строительства новых радиальных направлений метро, которые будут присоединяться к Большой кольцевой линии. Это в первую очередь такие линии, как Рублево-Архангельская, Бирюлевская и Троицкая ветки метро, - рассказал Сергей Собянин. - Троицкая ветка метро находится в активной стадии строительства, Бирюлевская - в стадии проектирования, на Рублево-Архангельской приступили к активной фазе работ: прошли первый тоннель от Звенигородки до «Народного ополчения».

С открытием Рублево-Архангельской линии метро улучшится транспортная ситуация для более чем 700 тысяч человек, проживающих на северо-западе Москвы.

«Улучшится ситуация на Новой Риге, Звенигородке, разгрузятся параллельные ветки метро, такая как Таганско-Краснопресненская линия метро, - отметил Сергей Собянин. - Очень важное направление. Здесь, в Звенигородке и «Народном ополчении», количество пассажиров, которые каждый день будут пользоваться - от 30 тысяч до 50 тысяч».

Решение о строительстве Рублево-Архангельской линии было принято в 2012 году. Новая ветка столичного метрополитена протянется от ММДЦ «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за Московскую кольцевую автодорогу. С нее можно будет пересесть на МЦК, а также на Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Первые две станции линии - «Деловой центр» и «Шелепиха» были открыты 2018 году в составе Большой кольцевой линии метро.

В прошлом году метростроевцы начали прокладывать основной участок Рублево-Архангельской линии: он располагается между станциями «Шелепиха» и «Липовая Роща». Протяженность участка составляет 12,65 километров, на нем будут располагаться шесть новых станций: «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Карбышева», «Серебряный Бор», «Строгино» (пересадочная на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии), «Липовая Роща».

В сентябре этого года строители закончили проходку первого тоннеля будущего участка - левого перегонного тоннеля между станциями «Народное Ополчение» и «Звенигородская». Его длина составит 1,75 километров. Планируется, что до октября 2022 года будет закончена проходка правого перегонного тоннеля на участке «Народное Ополчение» - «Звенигородская». Сейчас работы завершены на 91%.